El PSC s'enfronta a JxCat i ERC per plantejar-se ajornar les eleccions catalanes

El PSC és l'únic partit que es posiciona clarament a favor de mantenir la data electoral del 14 de febrer cenyint-se als escenaris previstos per decretar una suspensió: el confinament total i una restricció absoluta de l'activitat social, que no es donen en aquests moments. Els socialistes consideren que «no hi ha raons» per decretar una postergació i adverteixen que la legislació vigent «no contempla la suspensió d'unes eleccions ja convocades», segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona.

La posició de la formació reprèn de facto el Govern per plantejar-se fixar una nova data i aparcar la contesa fins al mes de maig. «Si cal anar a treballar, si estem orgullosos de tenir obertes les escoles, no ens podem permetre tancar els col·legis electorals. Com han demostrat molts països, la pandèmia no suspèn la democràcia», defensa el PSC en un comunicat en què recorden que Portugal celebrarà eleccions el 24 de gener i que sota els estralls de la pandèmia del coronavirus s'ha cridat a les urnes en països com els Estats Units, l'Índia, França, Alemanya, Egipte, Croàcia i Itàlia.