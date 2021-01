Les patronals del comerç, molt decebudes amb la pròrroga de les restriccions: "Sembla que et vagin matant a bocins"

La renovació fins al 25 de gener de les restriccions per frenar la tercera onada de covid, ha caigut com una galleda d'aigua freda entre les patronals del comerç, que s'han reunit amb el Govern aquest dijous. En la trobada, l'executiu ha argumentat que la situació epidemiològica està descontrolada i ha promès que està estudiant ampliar les ajudes de 2.500 euros pels negocis obligats a tancar –els dels centres comercials i de més de 400 metres quadrats–. "Sembla que et vagin matant a bocins, una setmana sembla molt poc però portem gairebé un any així", lamenta el president de PimeComerç, Àlex Goñi. La mortalitat de les empreses preocupa molt i Foment Comerç adverteix que 1 de cada 3 comerços no alimentaris podrien tancar abans de l'abril.

"La nova pròrroga de 7 dies de les restriccions ha sigut molt decebedora, no perquè siguin 7 dies més dels 15 que portem sinó perquè aquest any el sector ha patit molt, està sobreendeutat, amb una caiguda de vendes molt important, amb una mala campanya de Nadal i amb una temporada de rebaixes que gairebé no s'ha pogut fer", ha lamentat Roger Gaspa, president de Foment Comerç a l'ACN. En la mateixa línia s'expressa Goñi, que ha lamentat que els representants del sector no sabessin amb antelació què passaria. "Nosaltres volem diàleg, no que ens informin mitja hora abans de la roda de premsa", ha afirmat.

Les dues patronals s'han agafat amb escepticisme la promesa del Govern d'ampliar la línia de subvencions i Foment recorda que "2.500 euros no donen ni per pagar la llum" dels establiments obligats a tancar, sobretot en el cas dels de més de 400 metres quadrats.

L'impacte de les limitacions sobre el comerç que s'han donat des de l'octubre és "demolidor", just quan començava un període de descomptes i consumisme a l'alça que concentra el 35% de la facturació d'aquests negocis.

Durant la primera onada de la covid-19, el comerç va aguantar i no es van produir tancaments massius. La situació va canviar amb la segona, quan la xifra de mortalitat empresarial es va enfilar al 15%, segons Foment Comerç. Ara després d'un Black Friday "que només va fer la meitat del comerç" i una campanya de Nadal "que no ha estat especialment bona", veuen com s'escapa "l'última esperança" de les rebaixes d'hivern, que, de moment, està sent "nefasta" per molts negocis empobrits. Els més grans no poden obrir i el petit comerç només pot obrir la persiana de dilluns a divendres. El confinament municipal limita els compradors a les persones de la mateixa localitat.

"Les rebaixes ja estaven perdudes amb dues setmanes de restriccions, imagina't amb 3. La preocupació és molt gran. Estem jugant amb el patrimoni personal i entrant en dinàmiques de tancament", ha explicat Goñi. "Estem molt preocupats per la taxa de mortalitat d'empreses. El 15% del comerç ha tancat i es probable que un altre 20% no arribi a març o abril, sobretot el de les zones cèntriques de Barcelona o el petit comerç dels centres comercials", ha detallat, en una línia similar, Gaspa. Segons els càlculs de Foment Comerç, les conseqüències del tancament d'un de cada tres comerços no alimentari posa en perill 100.000 llocs de treball. Les dades amb les que treballa PimeComerç mostren que la crisi de la covid-19 s'ha endut per davant entre un 8 i un 12% dels establiments comercials de Catalunya, que no tornaran a aixecar la persiana.

Les patronals mostren "molts dubtes" que la situació pugui normalitzar-se després del 25 de gener i, més aviat, preveuen una situació "d'obrir i tancar" en els propers 3 mesos. Les organitzacions demanen al Govern i a l'Estat que prenguin mesures davant la previsió d'immunització col·lectiva a finals d'any i no deixin morir les empreses.

En concret, reclamen que no es prenguin decisions a l'engròs, "a canonades" i es castigui els comerços que incompleixen les mesures sanitàries. "Tenim una pandèmia descontrolada i una economia enfonsada. Amb diàleg i mesures concretes i quirúrgiques podríem tenir més resultats", ha insistit Gaspa. "Per reduir accidents de cotxe no cal prohibir circular i criminalitzar el cotxe sinó sancionar als conductors que no ho fan bé", ha exemplificat.

"No entenc que anar a comprar unes sabates en un comerç de 50 metres quadrats sigui més perillós que anar en metro", ha afegit abans de recordar que el temps d'estada a la botiga és cada vegada més curt i que el comerç no es un entorn de socialització. "No és que ens tanquin 7 dies més és que hi ha activitats que porten 18 setmanes tancades", ha lamentat el president de Foment Comerç.

"Amb els indicadors que tenim (les restriccions) s'allargaran més", ha dit el representant de la patronal de les pimes, que ha carregat contra el Govern per no ser prou fort com per prendre les decisions que es necessiten per combatre la pandèmia i assegurar que la crisi econòmica no sigui permanent. Per això, Pimec exigeix que les eleccions del 14-F se celebrin: "El país necessita reaccions ràpides i fortes i ara el Govern està fluix i no pren les decisions que hauria de prendre. Les eleccions s'han de fer ara", ha conclòs.