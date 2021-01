La patronal demana 50.000 milions

El nivell de despesa pública a Espanya per ajudar els sectors econòmics i empreses més perjudicats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia és substancialment inferior al dels principals països europeus. La patronal catalana Foment del Treball ha recorregut a les últimes dades publicades pel Fons Monetari Internacional (FMI) per criticar l'actitud de les administracions, principalment del Govern central, en aquest sentit. Sol·licita a les administracions que utilitzin la seva capacitat d'endeutament per destinar un fons d'ajudes directes a les empreses de 50.000 milions.

Les dades de l'FMI concreten que a Espanya durant els últims quatre mesos del 2020 les ajudes en relació amb el PIB van oscil·lar únicament entre el 3% del mes de setembre i el 3,7% de desembre, és a dir, un nivell significativament inferior al de països referents a Europa com són Alemanya (del 7,7% al 9,8%), França (del 4,6% al 6,9%) o Itàlia (del 4,5% al 6,2%), tot i que, en el cas d'aquest últim país, Itàlia, compta també amb un elevat nivell de dèficit i endeutament.

Evitar la fallida d'empreses

Segons una nota de la patronal catalana que es va donar a conèixer ahir, es tracta de recursos als sectors econòmics i empreses afectades, formalitzats via exempcions fiscals o despesa pública discrecional i que han aportat liquiditat a les empreses durant la primera i segona onada de la pandèmia per evitar tancaments i facilitar el manteniment de l'ocupació fins que es recuperi l'activitat. «Cal tenir present també que l'afectació econòmica de la pandèmia en aquests països és inferior a Espanya, atès que la nostra economia és molt més vulnerable per la dependència del sector turístic i els serveis, davant els països amb un sector industrial més potent», precisa la nota.

Foment considera que, a través d'aquestes dades de l'FMI, és possible concloure que, excepte Itàlia, les ajudes a través de garanties no s'ha utilitzat des del mes de setembre. L'augment de la despesa pública en ajudes econòmiques ha augmentat 2,1 punts a Alemanya, 2,3 a França i 1,7 a Itàlia. A Espanya l'increment de la despesa en sectors afectats és un terç del d'aquests països.

Ajudes amb garanties

A partir d'aquestes xifres, Foment demana a les administracions públiques, «especialment al Govern central», que faci ús de la seva capacitat d'endeutament i implementi un programa de fons directes a l'economia, que es valora entorn dels 50.000 milions d'euros. La patronal recorda que el seu president, Josep Sánchez Llibre, ha insistit des de fa mesos en aquesta reivindicació davant la greu situació econòmica de moltes empreses i sectors afectats per les restriccions a la vida social que afecten la mobilitat i el consum. Aquestes ajudes, assegura, són indispensables per evitar el tancament d'empreses.