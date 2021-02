Els Mossos estan una vegada més a la picota per les bales de foam

L'ús de bales de foam per part dels Mossos d'Esquadra ha tornat a posar en qüestió l'actuació de la policia catalana en els disturbis després de l'ingrés a la presó del raper Pablo Hasél. La noia de 19 anys que va perdre un ull durant les protestes de dimarts serà operada avui a l'Hospital Clínic, mentre els Mossos investiguen què va passar exactament, si va ser una arma disparada per un agent de la Brigada Mòbil la que va ferir greument la jove.

El director general de la policia autonòmica, Pere Ferrer, i el portaveu del cos, el comissari Joan Carles Molinero, van prometre que actuaran amb la «màxima transparència» per aclarir què va passar i determinar si algun dels agents no va seguir el protocol establert per a l'ús d'aquests projectils. Els Mossos compten amb informes detallats sobre la utilització de les armes i els projectils, sobre quan, on i des d'on es van llançar les bales. La traçabilitat dels projectils permetrà determinar, d'aquí a uns dies, si aquesta bala va sortir d'una arma policial, va assegurar Molinero. Els Mossos van disparar 420 boles de foam en les intervencions de dimarts i dimecres.

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha reclamat informació a la Conselleria d'Interior sobre el dispositiu policial per «aclarir els fets» ocorreguts el passat dimarts. Ribó va recordar que el 2014 es va aprovar al Parlament la prohibició de l'ús de pilotes de goma.

Relat dels fets

Mentrestant, una amiga de la víctima, la Laia, va relatar ahir a la Cadena SER Catalunya la seva versió dels fets succeïts: «Em sento culpable, jo vaig tirar ampolles a la policia i no ella. L'ambient era de ganes de baralla. Hi va haver un moment en què es veia que carregarien i vam decidir dispersar-nos. La distància era molt gran. Tanta que encara que jo vaig seguir tirant ampolles, un agent em va apuntar i va disparar. El vaig esquivar i quan vaig mirar hi havia una persona al meu costat ferida. Hores més tard vaig saber que havia estat la nostra amiga».