Els esplais reivindiquen amb protestes arreu de Catalunya que són essencials i que un 20% segueixen tancats

Centenars de joves i nens s'han concentrat aquest dissabte en gairebé una desena de municipis de Catalunya per reivindicar que "són essencials" i denunciar que "un 20% segueixen tancats". De fet, creuen que probablement alguns d'ells "no podran reprendre la seva activitat". Els manifestants han criticat que només els menors de 12 anys podran gaudir de la flexibilització d'algunes mesures dictades pel Procicat.

Entre els municipis on s'han fet les concentracions, convocades per Esplac, hi ha El Vendrell, Tona, Terrassa, Badalona, Sant Cugat del Vallès i Barcelona. A la capital catalana s'han fet quatre concentracions i la més nombrosa ha estat la de plaça sant Jaume, que ha aplegat unes 200 persones.