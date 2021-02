L'Institut del Teatre aparta Joan Ollé de la docència per les denúncies d'assetjament sexual i abús de poder

L'Institut del Teatre ha decidit apartar temporalment el director teatral Joan Ollé com a professor després de les denúncies fetes públiques pel diari 'Ara' de presumpte assetjament sexual i abús de poder. Així ho ha decidit la Junta de Govern extraordinària de l'entitat, reunida aquest dilluns al matí, que també ha anunciat que obrirà una investigació. Mentrestant, alumnes i exalumnes de l'Institut han exigit en un acte de protesta la dimissió de la direcció, encapçalada per Magda Puyo. El diari 'Ara' va treure a la llum aquest diumenge el testimoni d'una vintena d'alumnes que apunten que en els últims 30 anys hi ha hagut una sèrie de professors amb aquestes conductes, entre els quals també hi ha Jorge Vera i Berty Tovías.

Segons el rotatiu, els professors "han abusat del seu poder davant dels estudiants amb comentaris humiliants i de caràcter sexual, fins i tot assetjant-los i en algun cas abusant-ne sexualment amb tocaments". Les víctimes també parlen de "maltractament psicològic reiterat i estructural" i d'una situació sense "fets aïllats" que afectaria una dotzena de professors però, sobretot Joan Ollé.

Les decisions de la Junta extraordinària

L'Institut del Teatre ha reunit aquest matí la seva Junta de Govern de forma extraordinària per abordar la crisi, després d'una primera reacció expressada diumenge per la directora. A més, la direcció s'ha reunit posteriorment amb representants dels alumnes per apropar posicions i acordar, per exemple, la creació de grups mixtes professors-alumnes "per aprendre a dialogar i dir allò que potser no diries", en expressió de Magda Puyo.

La Junta ha acordat "iniciar el protocol" per casos de denúncies d'assetjament, és a dir, obrir una investigació interna de la Comissió de Prevenció i Investigació d'Assetjaments. La comissió ha rebut l'encàrrec d'investigar les "diverses acusacions" que recull la investigació del diari Ara i que assenyalen principalment tres professors de la casa. En relació a Joan Ollé, Puyo, en qualitat de directora general de la institució, ha decidit "apartar cautelarment" Joan Ollé de les seves classes mentre es du a terme la investigació.

Una altra decisió de la Junta ha estat la creació d'una "oficina d'acompanyament" anònim perquè els alumnes puguin expressar "allò que potser en una aula, o directament a la direcció, no vulguin o pugin explicar". També s'organitzaran unes jornades de reflexió amb altres ens del sector.

"Amb els alumnes hem conclòs que el protocol és una eina imprescindible, però que per motius 'x', o perquè nosaltres no li hem donat la publicitat necessària, no el coneixien", ha assegurat. Puyo ha admès que tot i els casos denunciats ara a través de la premsa, des que és directora de l'Institut del Teatre només s'ha registrat una "queixa escrita" l'any 2016 envers la qual la direcció "va actuar, potser sense el resultat que s'esperava". La setmana passada se n'hi va sumar un altre "que ja està a la Comissió", ha informat. Aquesta queixa es va presentar divendres i afecta també a Joan Ollé, segons han confirmat a l'ACN alumnes de l'Institut del Teatre.

"Això ho superarem"

Optimista malgrat tot, Magda Puyo ha ofert "suport total a les víctimes" i ha assegurat que aquesta crisi fa "més forta" la institució. "En el sentit que, si hi havia errors, ara no n'hi ha d'haver", s'ha explicat. La directora assumeix que hi ha coses que "no s'han fet bé" i s'ha mostrat trista i "frustrada" al respecte, però també amb "la força per fer-ho molt millor".

D'altra banda, Puyo ha demanat no "generalitzar" algunes conductes a tota l'activitat de l'Institut del Teatre, ha defensat la trajectòria de la institució i ha lloat la tasca de molts professors "meravellosos amb una ètica irreprotxable".