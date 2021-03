Illa es compromet a un executiu que atengui les prioritats del país

Salvador Illa, candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, no ha abandonat el missatge de formar Govern a Catalunya llançat després de la nit electoral del 14 de febrer i davant el Consell Nacional del PSC, ahir a Barcelona, va insisir en aquesta idea abans que comenci la nova legislatura. «Com abans tinguem un Govern capaç de desplegar les prioritat del país millor per a Cataljunya. Aquest és un govern que em comprometo a encapçalar», va exposar el candidat davant els membres del Consell des d'un faristol retolat: «President Illa».

L'exministre de Sanitat va dir que el PSC està treballant per aconseguir el suport de la cambra per a la presidència del Parlament, per a la qual el partit proposa Eva Granados, segona en la llista electoral, i també la seva a la presidència de la Generalitat. Illa va exposar aquest pla a pesar que les matemàtiques estan a favor d'una coalició independentista en el Govern, per a la qual cosa el candidat d'ERC, Pere Aragonès, compta amb més oportunitats en la negociació que la segona força política del 14-F, i es manté amb la CUP i JuntsXCat per reeditar un executiu nacionalista.

En aquest sentit, Illa va plantejar: «Veiem que uns altres s'esforcen a repetir fins i tot fórmules de Govern fracassades. Només van contra algú (contra el PSC, contra els Mossos d'Esquadra, contra el poder judicial, contra Espanya...), sempre contra algú, mai a favor dels catalans», va assenyalar, abans d'insistir en l'escàs compromís de l'actual executiu, absent divendres en els actes per anunciar una fàbrica de cotxes elèctrics a Seat, presidits pel rei Felip VI.