Salut amenaça de trencar amb el Ministeri per l'edat d'administració d'AstraZeneca

La consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, han alertat l'Estat que no poden "esperar molt més" a que s'ampliï el criteri per vacunar amb AstraZeneca majors de 55. "Ens hi juguem la salut dels nostres ciutadans. Així doncs, o actuen ells o actuarem nosaltres", han afirmat en un article a 'La Vanguardia'. Tots dos han demanat al Ministeri de Sanitat "més cintura" i adaptar-se a les noves evidències, per tal d'"agilitzar" la decisió. "Només una administració sense competències com el ministeri és capaç de no aportar agilitat a la presa de decisions", lamenten. Afegeixen que els que han d'assumir totes les responsabilitats, no estan disposats a actuar igual perquè suposaria "quedar-se enrere".

Vergés i Argimon han reclamat que el debat tècnic que addueixen des de Sanitat que s'ha de produir es faci al més aviat possible. Tots dos defensen que hi ha evidències que la vacuna d'AstraZeneca funciona i no genera problemes en els majors de 55 anys i posen com a exemple com diversos països europeus ja han canviat el criteri.

Critiquen també que no hi hagi suficients dosis de Pfizer/BioNTech i expliquen que això obligarà a administrar "gairebé en exclusiva" les segones dosis, senes poden incrementar el número de vacunats. En aquest sentit, reclamen al govern espanyol "que faci el que li correspon, una sola cosa en la gestió de la pandèmia, que és posar a disposició les dosis per poder vacunar al màxim de persones possibles".