El Palau de la Música demana responsabilitats patrimonials a JxCat i el PDeCAT per l'espoli de la institució

El Palau de la Música Catalana ha reclamat a JxCat i al PDeCAT responsabilitats patrimonials amb l'objectiu d'aconseguir el "màxim rescabalament" a les seves arques pel conegut com a 'cas Palau', pel qual va ser condemnada l'extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Els responsables de la institució consideren que JxCat i el PDeCAT són "la continuació de Convergència" i que, per tant, els correspon la responsabilitat econòmica dels fets. Així ho han traslladat a l'Audiència de Barcelona.

La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, ha explicat aquest dilluns que coneixien la petició des de dissabte, tot i que encara no n'han rebut comunicació oficial, i que estan esperant el període d'al·legacions per tal d'argumentar que la petició "evidentment no és congruent". JxCat reivindica que no és el partit continuador de CDC i esgrimeix que la Junta Electoral Central (JEC) va assignar al PDeCAT tots els drets electorals de l'antic partit. "És legítim que es vulgui rescabalar, però s'equivoquen a l'hora d'apuntar a JxCat, que és un partit nou", ha assegurat.