El 10% de la població catalana ha rebut la primera dosi de la vacuna contra la covid, segons ha informat el Departament de Salut. El 5,3% ha rebut les dues i un 5,5% està vacunat amb la pauta completa. La Conselleria entén per pauta completa haver rebut les dues dosis o bé només una en el cas de ser menor de 56 anys i haver passat la covid. Entre els grans dependents, els que han rebut la pauta completa són el 60%, i el 22,8% de les persones de 80 anys o més.

La ministra de Sanitat del Govern Espanyol, Carolina Darias, va assenyalar aquest diumenge que el pròxim gran objectiu és que «en les dues pròximes setmanes» es vacuni a tots els majors de 80 anys, un repte complicat atès que, per exemple a Catalunya, una de les autonomies que ofereix les dades disgregades per grups prioritaris, només el 36% del col·lectiu de majors de 80 que no viuen en residències ha rebut la primera dosi i el 22% les dues punxades necessaris per a la immunització.