Alerten d'un possible creixement «explosiu» de l'expansió del virus per Setmana Santa

La investigadora del grup BIOCOMSC de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Clara Prats, va alertar ahir que segons quina sigui la mobilitat i les interaccions durant la Setmana Santa, l'Rt podria fer un creixement «explosiu» a 1,3. En declaracions a RAC1,va considerar que si es fa un compliment «estricte» de les mesures no s'haurien de produir grans canvis, però deia que un increment de contactes obre la porta a una «acceleració de contagis» i que cada dia «és més probable» que arrenqui la quarta onada.

El també investigador del BIOCOMSC Sergio Alonso va dir al 3/24 que fer un concert com el que es va fer dissabte, on 5.000 persones es van concentrar al Palau Sant Jordi per veure en directe el grup Love of Lesbian, és «agosarat». En aquesta línia, el científic va considerar que «confiar-ho tot als tests ràpids és una mica perillós», perquè hi ha un percentatge de positius que aquestes proves no són capaces de detectar. «En asimptomàtics no són gaire de fiar», va dir.

Prats va considerar que el percentatge de positius dels tests d'antígens ja reflecteixen els efectes de l'increment de la mobilitat del passat cap de setmana, un cop es va aixecar el confinament comarcal per a les bombolles de convivència.

Tant Prats com Alonso van fer una crida a accelerar la vacunació, per permetre reduir tant la mortalitat com els ingressos a l'UCI. Alonso va considerar que si es vacunessin totes les persones de 80 anys o més, la mortalitat es reduiria fins a un 50%. I si es vacunés a tots els majors de 60, aquesta reducció podria arribar al 90%. Tots dos van coincidir que aquesta vacunació també hauria d'ajudar a contrarestar els efectes de la variant britànica.