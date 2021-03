El Consell de Ministres licita la conservació de l'AP7

El Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimarts la licitació de cinc contractes per a la conservació i explotació de l'AP-2 i l'AP-7 a Catalunya per quan finalitzin les concessions el pròxim 31 d'agost. A partir d'aquell moment, serà l'Estat qui se'n faci càrrec. El Ministeri de Transports contractarà els serveis de conservació i explotació per als cinc sectors de les vies que hi ha a Catalunya per un valor conjunt de 541 milions d'euros. En total, les autopistes de peatge de l'AP-2 i l'AP-7 sumen 375 quilòmetres, que seran gestionats pel Ministeri dirigit pel socialista José Luis Ábalos.

Els sectors que surten a licitació són a Girona (tram La Jonquera - Vidreres de l'AP-7 amb les àrees de servei de La Jonquera, Empordà i Gironès), a Tarragona (trams de l'AP-2 amb l'àrea de servei de Montblanc i l'AP-7 amb les de Penedès, Medol i Altcamp) i a Lleida (tram de l'AP-2 des del límit amb Osca fins al límit amb la demarcació de Tarragona i les àrees de Lleida i Garrigues).

També dos sectors més a Barcelona de l'AP-7, un que inclou les àrees de servei de La Selva, Montseny i Vallès i un altre que inclou la B-30 i les àrees de servei de Bellaterra i Porta de Barcelona.