JxCat aparta Cuevillas de la Mesa per qüestionar la desobediència

Junts per Catalunya vol deixar clar quina serà la seva estratègia durant la nova legislatura catalana. Encara que això suposi apartar una de les figures més afins a Carles Puigdemont. Quan encara no s'ha complert un mes des que la nova Mesa del Parlament va començar a caminar, JxCat ha decidit rellevar un dels seus dos representants, Jaume Alonso-Cuevillas, exadvocat de l'expresident fugit a Bèlgica, després d'haver qüestionat públicament l'estratègia de desobediència marcada pel partit i per la mateixa presidenta de la cambra, Laura Borràs. Per substituir-lo a la secretaria segona de la mesa, els postconvergents han designat Aurora Madaula, una de les diputades més bel·ligerants del grup a favor de la confrontació amb l'Estat, però ERC no garanteix de moment que li presti els vots que necessita per a la seva elecció.

El malestar de sectors de JxCat amb Cuevillas va començar a gestar-se el dia de la primera investidura fallida de Pere Aragonès, quan es va abstenir en la votació en què els membres de la Mesa van decidir per majoria permetre el vot delegat de l'exconseller Lluís Puig, també fugit a Bèlgica. Va al·legar llavors que s'havia inhibit per evitar un «conflicte d'interessos» en haver representat també Puig. Però la cirereta va arribar el passat cap de setmana, quan en una entrevista a Vilaweb es va mostrar partidari de no tramitar propostes de resolució contra la monarquia i a favor de l'autodeterminació perquè, a efectes pràctics, no tenen recorregut i podrien suposar la inhabilitació dels membres de la Mesa.

«Hem de deixar que ens inhabilitin sense pena ni glòria per una bestiesa? No sé si té sentit que t'inhabilitin per haver tramitat una resolució que no porta enlloc. La immolació s'ha de fer si té eficàcia. Si no, em sembla absurda», va afirmar. Davant la indignació que van suscitar aquestes paraules, Junts va anunciar que Cuevillas havia posat el seu càrrec a disposició de Borràs, que va «consensuar» el relleu amb Puigdemont i el número dos del partit, Jordi Sànchez.

De res van servir les disculpes de Cuevillas a primera hora del matí, amb un comunicat a les xarxes socials en què, malgrat reconèixer l'ús «imprudent» de la paraula ´bestiesa'», es va reafirmar en la necessitat d'una «confrontació intel·ligent» que fugi de xocs «merament simbòlics» i «suïcides» amb l'Estat. L'advocat seguirà al grup parlamentari com a diputat ras.

Precisament, Madaula encapçala l'entitat Acció per la República, un dels sectors amb un perfil més favorable a la desobediència i la confrontació amb l'Estat dins de JxCat, i està considerada com l'ala esquerrana del grup parlamentari (per exemple, defensa l'impost de successions davant dels sectors del partit que advoquen per suprimir-lo). La futura secretària de la Mesa ha qualificat de «feixista» l'Exèrcit espanyol en el seu conjunt i ha mostrat la seva afinitat amb les teories revisionistes de l'Institut Nova Història.

Si es fa abstracció dels últims anys, els de la seva entrada en política, les declaracions d'Alonso-Cuevillas no haurien de sorprendre tant. «Quan el vaig conèixer no era independentista, era un catalanista moderat», assegura un advocat que ha compartit molt de temps amb l'avui diputat de JxCat. Els que el van tractar de prop en la seva etapa al capdavant del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (1997-2005) destaquen la seva «brillantor» i la seva «intel·ligència». I afegeixen: «A més, si l'inhabilitaven podia perdre la plaça de catedràtic de la Universitat de Barcelona».

Candidat per Girona

A les eleccions generals d'abril de 2019 va encapçalar la llista de JxCat per Girona. Va deixar l'escó al desembre de 2020 per concórrer a la candidatura per Barcelona a les eleccions a Parlament. Entre 1999 i 2005 va ser vicepresident del Consell General de l'Advocacia Espanyola i membre del Consell de Justícia de Catalunya.