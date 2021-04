Aragonès emplaça JxCat a tancar un acord de Govern i a "no xutar la pilota endavant"

El coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha emplaçat JxCat a tancar un acord per formar Govern i a "no xutar la pilota endavant". En una compareixença davant la premsa, el candidat a president de la Generalitat ha recordat que ERC ha arribat a un acord amb la CUP després de negociar-hi i s'ha mostrat confiat que també serà possible pactar amb Junts per posar en marxa un executiu que "atengui les grans qüestions estratègiques del país" i les "urgències del moment". El republicà ha constatat que els dos partits treballen en una mateixa direcció política i ha recordat el mandat del 14-F i la voluntat d'ERC de pactar amb Junts. Aragonès no ha concretat els esculls que impedeixen tancar l'acord d'investidura i ha dit que se superaran.

El vicepresident del Govern amb funcions de president ha ofert el contacte amb la premsa després d'haver-se reunit amb l'equip negociador dels republicans i ha pressionat els de Carles Puigdemont a tancar un acord "el més aviat possible".

Una vegada més, Aragonès ha insistit que cal iniciar la legislatura i tenir un Govern "amb totes les funcions". El republicà ha recordat que aviat farà 15 dies del segon debat d'investidura i que és hora que no hi hagi més "dilacions" i que es posi en marxa el nou executiu.

Aragonès ha evitat concretar els esculls que impossibiliten tancar ja un acord. "A cada escull hem de ser capaços de poder posar una solució al costat", ha apuntat. Ha mostrat plena confiança en els equips negociadors des tres partits.

Preguntat sobre si es tancarà un acord d'investidura abans de Sant Jordi, Aragonès ha apuntat que no és un "bon consell" posar dates "inamovibles" i que cal un acord "com més aviat millor". "Les urgències no esperen", ha insistit.