Sàmper diu que per ara no es pot treure el toc de queda, però sí que "es pot reduir"

El conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, ha dit aquest dilluns que per ara no es pot treure el toc de queda, però sí que "es pot reduir". Preguntat per la possibilitat d'eliminar aquesta restricció abans del 9 de maig, Sàmper ha explicat que és una de les qüestions que s'està parlant a les interioritats del Procicat. "No s'ha d'interpretar com fer desaparèixer de forma definitiva el confinament nocturn", ha apuntat, "però és evident que ara el tenim en la seva màxima amplitud tal com diu el decret d'alarma, es pot reduir i tan de bo que molt aviat es pugui treure del tot".

En aquest sentit, el conseller ha recordat que es tracta d'una mesura que s'ha demostrat "eficaç i eficient" a l'hora de reduir les interaccions socials, sobretot entre els més joves. Tot i això ha reafirmat que "no serà eterna" i que la ciutadania no "s'ha d'acostumar" a viure amb ell perquè restringeix un "dret fonamental" com és la mobilitat.

Per Sàmper, tot anirà lligat a la situació epidemiològica dels pròximes dies i setmanes, a partir de la qual també s'estudiaran els canvis de l'estructura territorial, que permetrien una major mobilitat, deixant enrere la de caràcter comarcal, vigent en aquest moment.



Investigació pels ninots

Paral·lelament, durant la mateixa intervenció, els Mossos d'Esquadra han confirmat que s'ha iniciat una investigació per determinar l'autoria de l'acció dels ninots penjats en ponts que han aparegut aquest dilluns al matí. El col·lectiu independentista L'Estaca ha reivindicat aquest matí l'acció de penjar ninots en diversos ponts amb els logos dels tres partits independentistes: ERC, JxCat i la CUP.

A través d'un comunicat, on s'han atribuït la protesta, el col·lectiu exigeix l'acord dels partits independentistes i l'aixecament de la DUI. Joan Carles Molinero, comissari dels Mossos d'Esquadra, ha explicat que s'han retirat els ninots "perquè podien posar en perill seguretat viària si algun queia a la via".