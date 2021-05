L'ANC ha convocat per a aquest diumenge a les 11.30h una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar un govern "nítidament" independentista. Així ho ha anunciat la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, des de davant del Parlament. Paluzie s'ha adreçat a la base del moviment popular independentista: "Ara la gent ha de dir als partits, així no. Us toca estar a l'alçada del moviment popular independentista. Us demanem que us comprometeu a negociar fins al final. Us exigim responsabilitat i generositat". Segons Paluzie, les negociacions estaven avançant i tots els implicats feien "cessions". Per això, ha dit que no entenen per què s'han trencat les negociacions per a un govern de coalició entre ERC i Junts.

Paluzie ha explicat que la nit electoral del 14-F estaven "satisfets i il·lusionats" per haver superat el llindar del 50% de vot independentista. I ha recordat que el 28 de febrer l'ANC es va manifestar a la plaça Catalunya per posar en valor aquest 52%. "El poble no havia fallat i era el moment de demanar als electes independentistes que actuessin amb correspondència conformant un govern de concentració que avancés cap a la independència", ha afegit.

Segons ha explicat la presidenta de l'ANC, quan van sorgir "esculls" entre els partits, l'entitat va intervenir per contribuir a trobar un acord fent una proposta pública i amb "reunions discretes". D'aquesta manera, ha fet referència a les discrepàncies entre ERC i Junts sobre si la decisió de l'estratègia independentista s'ha de situar dins o fora del Consell per la República.

Plauzie ha afirmat que "tot es va trencar" fa uns dies malgrat semblava que les negociacions avançaven i que tots els implicats feien "cessions". "No ho entenem", ha afegit per després advertir que bona part de la base independentista està "perplexa, decebuda i emprenyada" i que la ciutadania "mereix una explicació".

Tot i la situació, Paluzie defensa que "encara hi ha una oportunitat" que, segons ha dit, segurament serà la darrera "per donar resposta al 52% que vol la independència amb un govern nítidament independentista que faci passes fermes cap a la independència i compti amb el suport dels 74 escons independentistes".

Segons la presidenta de l'ANC, la gent va ser "clau" per posar la independència al centre i fer un referèndum d'autodeterminació. I ara aquesta gent ha de dit als partits: "Així no. Volem un acord, volem un Govern i volem un pla".

Paluzie no ha volgut entrar en qui té més responsabilitat per la situació actual per no contribuir més en el desacord i ha reiterat que l'ANC demana un acord dels 74 escons independentistes. Així mateix, ha afegit que no volen que es "malbarati" el 52% del vot independentista que representa moltíssima gent i la "feina desinteressada" de voluntaris que "piquen pedra cada dia".