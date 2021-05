La consellera de Salut, Alba Vergés, ha avisat que per als propers dies podrien quedar aturades prop de 90.000 cites per rebre la primera vacuna de Pifzer si es confirma la decisió per part del Ministeri de Sanitat de posar la segona dosi d'Astrazeneca amb aquest primer vaccí. En aquest sentit, la consellera ha reiterat que ells són partidaris de tancar el cicle i posar la segona dosi amb la vacuna d'Oxford a aquelles persones que encara no l'han rebuda perquè s'ha demostrat que "la seguretat hi és". Vergés ha criticat el "lamentable episodi" que ha suposat per a la ciutadania i les institucions la gestió de l'administració de la vacuna d'Astrazeneca a l'Estat.

Per Vergés els canvis de criteri en l'administració de la vacuna d'Astrazenca han estat "missatge molt dolent de desconfiança" cap a la ciutadania. Més si es té en compte que l'Agència Europea del Medicament i els experts han validat la seguretat del vaccí d'Oxford. Per aquest motiu, a la interterritorial el Departament tornarà a reclamar al Ministeri de Sanitat que sigui clar si vol imposar la segona dosi amb Pifzer i demanarà que s'assumeixin "responsabilitats" en aquest sentit.