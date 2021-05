El Govern ja té vicepresident. Tal i com ha pogut saber l'ACN, el fins ara conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ocuparà la segona figura institucional del Consell Executiu i serà el contrapès de Junts per Catalunya al president, Pere Aragonès. A més, s'assegura mantenir la conselleria de Polítiques Digitals que fins ara ostenta i a la que s'afegeix la gestió de les Infraestructures, provinent de l'extint departament de Territori i Sostenibilitat. Amb la seva elecció, JxCat ubica a la part més alta de l'organigrama del Govern un perfil que dins el partit es considera proper al seu líder, Carles Puigdemont, però també al secretari general i persona que ha estat capitanejant les negociacions, Jordi Sànchez.

Puigneró sempre havia estat en les travesses per continuar al Govern. Però no comença a sonar amb força com a vicepresident fins que la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, fa públic que no serà la número dos del Govern, tal i com s'havia donat per fet des de bona part de l'opinió pública i política. És aleshores quan internament comença a ressituar-se per poder ser la nova cara de pes polític de JxCat dins del Consell Executiu. Desvetllada la identitat de qui serà el vicepresident de la Generalitat, la cúpula del Govern estaria completa, acompanyant així Pere Aragonès de president i Laura Vilagrà de consellera de la Presidència. Queda pendent, però, conèixer la identitat d'una de les altres cares més públiques del Consell Executiu: el seu portaveu. Tot apunta que serà una dona, periodista i que no tindrà rang de conseller. ERC és qui ha de proposar el nom de qui ocupi aquesta cadira a l'organigrama definitiu.

ERC aposta per Tània Verge per la nova conselleria de Feminisme i Igualtat

Tània Verge serà la primera consellera de Feminismes i Igualtat de Catalunya. Tal i com ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN, la que fos una de les síndiques electorals de l'1-O accedirà ara a un dels departaments més innovadors del Govern de Pere Aragonès. El president electe i Esquerra Republicana –a qui correspon proposar el lideratge d'aquesta àrea- han decidit confiar en aquesta catedràtica de Ciències Polítiques i Socials de la UPF per a encapçalar una de les seves conselleries estrella, que ja van anunciar en campanya electoral i que van posar sempre com a condició indispensable en les negociacions amb JxCat.

Verge és directora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra i, per tant, coneix la matèria que haurà de tractar. Arriba al Consell Executiu com a independent perquè no milita a ERC, però són els republicans els que posen el seu nom sobre la taula.

Com a síndica electoral de l'1-O va ser encausada, jutjada i posteriorment absolta pels delictes de desobediència i usurpació de funcions dels que se l'havia acusat. La Fiscalia, de fet, va acusar d'aquests delictes a tots els membres de la Sindicatura de l'1-O, i tots ells van sortir-ne indemnes.

Per al departament de Feminismes, algunes travesses havien col·locat la fins ara consellera de Salut, Alba Vergés, per liderar-lo. També havia sonat el nom de la diputada d'ERC Jenn Díaz. Finalment, cap de les dues assumirà aquesta conselleria.