La decisió de la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, de no formar part del pròxim Govern com a vicepresidenta ha servit per alimentar les tensions internes a JxCat respecte a l’elecció dels dirigents que integraran l’executiu de coalició que presidirà el republicà Pere Aragonès. La decisió d’Artadi es basa, segons el seu propi argument, en la voluntat d’honrar la seva promesa de complir el mandat com a regidor a Barcelona. Una decisió, afegeix, meditada i no fàcil, però que obre encara més el meló de qui serà vicepresident i qui seran els consellers en un partit amb molts encaixos per fer. A més, la determinació d’Artadi pot tenir a veure, segons fonts del partit, amb no voler estar a les ordres d’Aragonès, que sofreix així la seva primera plantada sense haver pres possessió.

Cal recordar, també, que la número tres de JxCat va mostrar una posició en algun moment diferent de la del secretari general del partit, Jordi Sànchez, durant les negociacions amb ERC, en qüestions com la d’oferir o no quatre vots a Esquerra per investir Aragonès fins i tot sense coalició. Alguna versió de l’entorn de Junts apunta al fet que potser la també portaveu de JxCat es mostra disgustada amb aquestes discrepàncies, i retreuen que ella hagi provocat unes certes tensions amb els republicans. En canvi, l’entorn de l’edil sosté que Artadi parlava en tot moment en nom del partit.

Artadi va mantenir converses amb l’expresident Carles Puigdemont i amb Laura Borràs, presidenta del Parlament i excandidata de Junts. I ahir també amb Jordi Sànchez. Segons la versió d’aquestes fonts, la resposta dels dirigents ha estat comprensiva amb la decisió.

Una vicepresidència vacant

En qualsevol cas, en esborrar-se del Govern, Artadi deixa encara més en l’aire el difícil trenat d’equilibris en Junts. D’entrada, la decisió sobre qui serà conseller serà fruit dels contrapesos entre Jordi Sànchez, Carles Puigdemont i els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull. A partir d’aquí, la primera decisió correspondrà a la vicepresidència. Opta a ella, pel seu perfil econòmic, l’avui conseller d’Empresa, Ramon Tremosa. Però es tracta d’un tarannà més liberal que la pròpia Artadi, un esperit lliure, allunyat del to i continguts que vol imprimir Aragonès al Govern. Tremosa representaria una aposta allunyada de les latituds progressistes de Jordi Sànchez. Un altre nom que podria optar al càrrec seria el de Damià Calvet, però cal recordar que la seva procedència convergent no l’ha ajudat, com va demostrar la severa derrota soferta enfront de Laura Borràs en les primàries per triar la candidatura electoral. A més, Calvet està instal·lat en la gestió de l’àrea de Territori, on competirà amb Jordi Puigneró, perquè les polítiques digitals que ha pilotat aquest últim s’integraran a Territori. A partir d’aquí, el factor de gènere també ha de tenir-se en compte per a la vicepresidència perquè almenys tres de les set butaques de JxCat en el Govern han d’ocupar-los dones.

Batalla de perfils

Al costat de la vicepresidència, la resta de carteres no tenen un nom assignat. Josep Rius podria ser titular d’Exteriors. És, com Artadi, una persona absolutament fidel a Puigdemont. I sense Artadi a l’executiu, ell representaria el pont directe amb Waterloo. Amb tot, altres noms també exercirien aquesta funció.

El que sí que es dirimeix a Junts en aquestes travesses és la batalla entre perfils moderats i de gestió, com Calvet, Budó o Samper, enfront d’altres noms més vinculats a la dialèctica política i de confrontació. A això ha d’afegir-se que determinats territoris, com Girona, reclamaran la seva quota sobre la base d’uns bons resultats electorals, i la diputada Gemma Geis podria ser consellera. Per si la combinatòria no fos complicada, s’haurà d’atendre la reclamació del món municipal de Junts i a compromisos ja adquirits com el de l’àrea de Salut per a Josep Maria Argimón, actual secretari de salut pública del Govern.

El ple per investir Pere Aragonès com a president de la Generalitat serà avui a la tarda i divendres. El primer dia començarà amb la intervenció del candidat i la votació no serà fins divendres, quan faltin 5 dies perquè s’esgoti el termini legal cap a unes noves eleccions.

Així ho va anunciar la presidenta del Parlament, Laura Borràs, després de la ronda de consultes amb els grups parlamentaris per constatar que Aragonès té prou vots per ser escollit president de la Generalitat. Aragonès ja es va sotmetre a dues investidures fallides al març però després de l’acord entre ERC i JxCat per a un govern de coalició compta amb el vot afirmatiu dels 74 diputats independentistes.

«Després de la perceptiva segona ronda de consultes, he constatat que el candidat que té més possibilitats de ser investit és Pere Aragonès. Per tant, a partir d’aquest moment procediré a donar signatura a la convocatòria d’un segon ple d’investidura que tindrà dues sessions. Dijous a partir de les 16 hores i divendres a partir de les 9 hores», va afirmar Borràs.

Un 83% dels afiliats de JxCat han avalat l’acord per formar un Govern de coalició amb ERC. Per la seva banda, la CUP no té intenció de tornar a consultar la seva militància després de l’acord entre ERC i JxCat i manté el «sí» dels seus diputats. Així doncs, Aragonès té garantits 74 vots a favor (33 d’ERC, 32 de Junts i 9 de la CUP) i serà investit en primera volta, ja que superarà la majoria absoluta situada en 68 escons.

Aragonès serà investit tres mesos després de les eleccions del 14-F i gairebé dos mesos després de les dues investidures fallides de finals de març.

