Representants del món empresarial van entregar ahir un manifest conjunt al vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, en suport a l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona i van reclamar al Govern la recerca «ràpida» d’un acord amb totes les institucions i col·lectius contraris al projecte d’inversions del gestor aeroportuari Aena, d’uns 1.700 milions d’euros. Foment del Treball, Pimec, Cambra de Comerç, Cercle d’Economia i RACC van participar en l’acte d’entrega, en representació d’unes 200 entitats del món econòmic i social.

Josep Sánchez Llibre, Antoni Cañete, Mónica Roca, Javier Faus i Josep Mateu –presidents de Foment del Treball, Pimec, Cambra de Comerç de Barcelona, Cercle d’Economia i RACC, respectivament– van instar Puigneró a agilitzar la posada en marxa de la taula de negociació. L’acte de suport del manifest pro-ampliació va congregar dimecres passat a ESADE pràcticament tot el món econòmic i social de Catalunya. L’acord d’ampliació, com està previst al pla proposat per Aena, s’ha de fer ràpid i amb celeritat «perquè no tenim temps», van dir els representants empresarials. Puigneró es va mostrar partidari de donar suport a les propostes empresarials, davant les crítiques abocades en els últims dies per la lentitud del Govern a l’hora de pronunciar-se obertament a favor del projecte.

Els representants empresarials van reclamar al vicepresident de la Generalitat que s’exigeixi al Govern espanyol i a Aena prou garanties i compromisos per complir les exigències de sostenibilitat i creació de noves zones rurals al Delta del Llobregat associades a l’ocupació de l’espai de la Ricarda, inclòs a les zones protegides europees de la Xarxa Natura 2000.

El primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, va defensar ahir que l’ampliació de l’aeroport del Prat equival a «14 vegades la Nissan en llocs de treball». En una entrevista al Planta Baixa va destacar que no s’ha dir que «no» d’entrada, i que cal un debat «rigorós» amb tots els actors implicats. En aquests sentit, va demanar que sigui la Unió Europea (UE) qui marqui «els canvis» que s’han de fer. «Es tracta d’una gran oportunitat per fer una inversió estratègica», va explicar, recordant que el consistori ha de dir la seva, però que és el Govern de la Generalitat qui té les competències.