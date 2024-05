L’arquitectura, des de dins

Se celebraran showcookings impartits per xefs reconeguts per la Guia Michelin, com Paco Pérez (Miramar, Llançà), Lena Maria Grané i Ricky Smith (Baló, Barcelona) i Jordi Esteve (Nectari, Barcelona). L’escenari acollirà animacions musicals, com espectacles de DJ i actuacions de la companyia Taller de Músics (Eva Fort i Núria Duran).

Exposicions, concursos, premis, tertúlies, visites guiades, festes i molt més per a tots els públics i a tots els districtes de la ciutat. Aquesta és l’oferta de les Setmanes d’Arquitectura que se celebren a Barcelona del 14 de maig al 28 de juny. Aquest any s’han adherit al festival un total de 74 entitats i 12 universitats per oferir més de 183 activitats dirigides a tots els públics, per compartir i reflexionar sobre com la ciutat construïda s’ha adaptat als reptes d’avui dia –els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030–, amb l’horitzó de la Capital Mundial de l’Arquitectura Barcelona 2026.

Dins de la programació, destaca la presentació d’un estudi historicoarquitectònic del Palau Montaner, seu de la Delegació del Govern a Catalunya, que revela detalls ocults i proposa hipòtesis mai descobertes sobre aquest monumental edifici (dimarts 14, 18.30 a 20 h).

Es proposa, també, una visita guiada i una xerrada amb els arquitectes i responsables de la premiada Biblioteca Gabriel García Márquez (dimecres 15, 10 h conferència, 11 h visita en castellà i anglès). Es podrà conèixer de primera mà el dipòsit de regulació del parc de Joan Miró, una instal·lació que permet evitar inundacions i preservar la qualitat de l’aigua de les platges quan plou intensament (dijous 16, 10 h a 11.30 h).

Els protagonistes

Dins de les xerrades i debats, destaca la presència de Margaret Crawford, una de les grans especialistes internacionals en l’urbanisme dels Estats Units, que parlarà sobre la necessitat de Repensar el suburbi americà (dimecres 15, 18.30-20 h, CCCB). Una altra opció és disfrutar de la «conversa desenfadada» dels arquitectes Esteve Bonell i Guillem Elvira, que intercanviaran experiències entorn del tema genèric de la idea (dimecres 15, de 19 a 20.30 h, restaurant Il Giardinetto).

Les Setmanes dArquitectura inclouen la Cerimònia de lliurament del Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea / Premis Mies van der Rohe 2024, amb els guanyadors de les categories d’arquitectura i emergent, els finalistes i representants institucionals (Pavelló Alemany de Barcelona, dimarts 14, de 19 a 20.30 h). Els 40 seleccionats als premis quedaran exposats al Palau Victòria Eugènia del dimarts 14 al dijous 16.

El programa detallat de les Setmanes d’Arquitectura es pot consultar a barcelona.cat/setmanesarquitectura. La majoria dels actes són de lliure accés però requereixen inscripció prèvia en línia.

Història LGTBI

Els dissabtes 11 i 25 de maig i 1 de juny s’han organitzat les rutes Darrere les persianes, un recorregut guiat per la història de les persones lesbianes a Barcelona, que forma part del cicle interferències.memòries col·lectives. (barcelona.cat/lgtbi).

Fira de Sant Ponç

Prop de 50 parades s’instal·laran aquest dissabte 11 de maig al carrer Hospital per la Fira de Sant Ponç, amb herbes medicinals, entre altres productes. A la plaça de Sant Agustí s’instal·larà una parada de mel on s’impartiran tallers familiars (barcelona.cat/ciutat vella).

Petit Mercat de Mercats a St. Antoni

El Mercat de Sant Antoni. / Simone Boccaccio

Com a New Orleans

Nou Barris Meets New Orleans porta al districte el color i el sabor de la música d’arrel d’aquesta ciutat nord-americana. Serà dissabte 11 de maig, a partir de les 18 h, amb tallers i molta música en viu. Més informació i entrades a la web ateneu9b.net.

Frases amb premi

Fins al 31 de maig, les botigues d’11 eixos comercials de Barcelona llueixen cartells amb il·lustracions que representen frases fetes. Els clients que les encertin, opten a diversos premis. Més info sobre la campanya Si l’encertes l’endevines a www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona.