Fa mesos que Esquerra anuncia quina serà la proposta que portarà a la taula de diàleg amb el Govern: autodeterminació i amnistia. L’altra part de la negociació també està deixant clar en els últims dies quin és el seu objectiu en aquesta negociació. El PSC, que és qui més ha incidit en el tema fins al moment, ha recuperat la seva proposta que Catalunya surti de la taula amb «més competències, més recursos econòmics i més reconeixement», en paraules d’un dirigent del partit.

La forma que adopti l’acord mitjançant el qual s’obtinguin aquests resultats no és el més important per als socialistes catalans. No obstant, el primer secretari del PSC i ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, va afirmar que amb aquests elements d’«un autogovern més sòlid i un finançament més just» s’hauria d’elaborar un nou Estatut que pugui votar-se en referèndum.

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, també s’ha expressat en els últims dies a favor que Catalunya elabori un nou Estatut, perquè és «l’única comunitat que en té un de diferent del que van votar els seus ciutadans» després de les retallades del Tribunal Constitucional. Sigui com sigui, és una proposta ara mateix útil perquè el PSOE confronti a la taula de diàleg la posició dels independentistes amb una de pròpia.

«Tota la vida hem dit que això s’acabarà votant un acord, un acord en positiu. Una votació que no divideixi», remarquen en el PSC. Fan referència al fet que la idea d’un referèndum sobre un acord –i no sobre un desacord, com segons l’opinió del partit seria una que introduís l’opció de la independència de Catalunya– no és nova. I a més, ningú entre els socialistes catalans s’enganya en relació amb el fet que estan davant una negociació llarga.

La republicana Marta Vilalta no va mostrar excessiu entusiasme sobre allò dit per Iceta. De fet, gairebé no va entrar en el fons de la qüestió, la possibilitat d’un nou Estatut. La portaveu d’Esquerra va reclamar a l’executiu que s’abstingui de llançar «globus sondes» i li va demanar que digui formalment a la taula de diàleg amb el Govern «quina és la seva proposta per a Catalunya», tot afegint que la part catalana «l’escoltarà i la valorarà».