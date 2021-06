Aquests dies, la reunió del Cercle d’Economia ha sigut un lloc propici per als grans titulars. Els indults als presos del procés i la «reconstrucció» després de la crisi de la COVID han acaparat portades, però a l’hotel W de Barcelona hi ha hagut també temps per a la reflexió política més pausada, i no per això menys interessant. Un gran exemple va ser el debat que van mantenir quatre dels principals barons autonòmics del PSOE i el PP –Juanma Moreno, Ximo Puig, Alberto Núñez Feijóo i Francina Armengol– sobre el model territorial. La conclusió, al marge de sigles i amb tots els matisos que es vulgui, és que la perifèria espanyola està unida contra el centralisme.

El president gallec va comptar amb l’avantatge d’assistir al debat per videoconferència i, per tant, no tenir present el rellotge que va tenallar els altres presidents, en un acte que havia de durar una hora i es va allargar bastant més. Això va provocar que Feijóo tingués més temps, amb diferència, que els seus companys per expressar-se. Va començar dient que els quatre representaven prop del 35% de la població espanyola, i que el model territorial és «satisfactori», tot i que «susceptible de millora». En aquest punt, va citar les infraestructures que, amb el finançament, van unir en la protesta tots els presidents autonòmics.

Moreno, president andalús, va ser qui va arrencar més somriures al públic present. Primer, quan va recordar que si José Montilla va ser «el primer andalús que es va convertir en president català», ell mateix, nascut a Barcelona, és «el primer català que presideix la Junta d’Andalusia». Però sobretot ho va fer quan es va unir a la reivindicació d’un nou model de finançament i unes millors infraestructures. «Hi ha hagut una visió equivocada, molt central, que ha esquivat els interessos dels territoris perifèrics», va afirmar.

Els dos representants del PSOE van mesurar menys les seves paraules a l’hora de descriure cap a on ha d’anar el model espanyol. Tant Puig, president del País Valencià, com Armengol, presidenta de les Balears, van utilitzar sense por l’adjectiu «federal». «La cogovernança ha d’estar sostinguda en el federalisme. No l’anomenin així si no volen, però calen formes de cooperació i ajustament. Espanya és un Estat en què fins i tot l’Institut Oceanogràfic és a Madrid. ¿Totes les institucions de l’Estat han de ser a Madrid? No hi ha cap raó per això», va dir Puig.