El president del Govern Pere Aragonès, s'ha vacunat aquest divendres contra la covid-19 amb la primera dosi de Pfizer. Ho ha fet al voltant de les tres de la tarda al punt de vacunació massiu de Fira de Barcelona, on ha assegurat que s'ha fet de forma "àgil i eficient". "Em sento satisfet com a ciutadà que ha acudit a la campanya de vacunació", ha insistit. En el seu cas, li ha subministrat la vacuna un estudiant d'infermeria de tercer any, l'Arnau. "Ho ha fet amb absoluta professionalitat, l'assignatura de vacunació la té aprovada", ha afegit. El president també ha aprofitat per agrair la feina feta als professionals sanitaris que han permès començar a veure "la llum" al final del túnel. Aragonès ha recordat que el sistema de vacunació és "ràpid, àgil i eficient" i ha subratllat que demostra la "fortalesa i l'excel·lència del sistema públic de salut". "Com a país, n'hem d'estar orgullosos", ha recordat. En aquest sentit, ha assenyalat que és moment de començar a ser "optimistes", però alhora ha afegit que cal no oblidar que la covid-19 "encara està entre nosaltres".

Així, el president ha posat sobre la taula la necessitat de ser prudents. "Aquests darrers dies hem vist alguna imatge que és una excepció, però que no hauríem de convertir en normalitat", ha avisat. De fet, Aragonès ha afegit que els comportaments de risc suposarien un perill per totes aquelles persones que no estan vacunades, i també pels col·lectius més vulnerables. "Actuem amb responsabilitat", ha demanat. Pel que fa a la xifra de població immunitzada, Aragonès ha augurat que la setmana que ve s'arribarà als "quatre milions de catalans vacunats", com a mínim amb la primera dosi. També ha animat a posar-se la vacuna a "tothom que tingui la possibilitat de fer-ho". "El sistema és fàcil, proper, dinàmic i àgil", ha subratllat, recordant que a partir de dilluns podran demanar cita les persones amb edats compreses entre els 30 i els 35 anys.