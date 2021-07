El Departament de Salut ha anunciat aquest dijous que a partir d'ara es deixarà de fer proves PCR o test d'antígena a contactes estrets sense símptomes que no estiguin vacunades. Fa uns dies ja es va anunciar la mateixa mesura per a persones amb la pauta completa. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha argumentat que l'objectiu ara no és tant comptar casos, sinó "tallar la transmissió". En aquest sentit, ha indicat que la mesura més efectiva és justament complir les quarantenes. La directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, ha explicat que cal descongestionar l'atenció primària. "Si et trobes bé queda't a casa", ha resumit.