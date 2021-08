El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha afirmat que la situació de risc d'incendi serà «extrema» durant els pròxims dies i ha alertat que les condicions climatològiques seran les que s'han donat a Grècia i Turquia. Ha afirmat que cal remuntar-se a uns 18 anys enrere per trobar una situació com la d'aquests dies i per això ha insistit en la crida a la prudència. Les zones de més risc són el Vallès, la Catalunya Central i Ponent, on ha recordat que s'han tancat parcs naturals. Elena ha afegit que un dels principals riscos és la simultaneïtat de focs, per això s'han activat tots els efectius de Bombers. Interior decidirà aquest matí si amplia les restriccions, per exemple limitant o prohibint activitats esportives o acampades, ha dit.