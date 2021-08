El sindicat CCOO continua mostrant-se crítica amb la gestió de la Formació Professional (FP) per part del Departament d’Educació. El sindicat considerar que les mesures adoptades per la Conselleria davant de l’increment de demanda són insuficients i reclama que fan falta uns 2.000 docents i 880 grups per evitar la sobre-ràtio i garantir la qualitat educativa en els diferents cicles d’FP.

El sindicat assegura que el Departament, ara dirigit pel nou conseller Josep González-Cambrat, «no escolta» i no posa «ni un pegat» a la greu situació de manca de places públiques d’FP. Així, CCOO considera «irrisòria» la creació de 60 nous grups, l’augment de 4.215 places de grau mitjà i critica que quan anuncien l’augment de la capacitat en 433 grups estan amagant que el que hi haurà és «sobre-ràtio».

El sindicat lamenta que cap de les mesures urgents que havia reclamat s’han tingut en compte. Entre aquestes hi ha l’ampliació de l’oferta pública posant a disposició equipaments de qualsevol titularitat, disposar de recursos extraordinàries de personal docent per evitar superar les ràtios, destinar una partida pressupostària extraordinària i incrementar l’oferta de l’Institut Obert de Catalunya.