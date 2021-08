L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha anunciat aquest diumenge al matí que reorganitzarà les funcions de l'alcaldia els propers mesos per poder acompanyar el seu fill gran en la lluita contra la leucèmia. "Avui la meva prioritat absoluta és que el meu fill es curi", ha assegurat en una piulada. Ballart demana disculpes si els propers mesos no pot atendre ni respondre com ho ha "intentat fer sempre" i reconeix que, com que tot ha anat molt ràpid, ha de reorganitzar-se la vida i l'ajuntament. "L'ingrés serà llarg i jo estaré al seu costat", ha insistit.

Segons l'alcalde, la malaltia del seu fill ha arribat de manera "inesperada, ràpida i molt agressiva" però es mostra esperançat perquè està "en bones mans i anirà bé". El camí, afirma, els han advertit que serà "llarg i molt dur". El batlle ha agraït la "humanitat" de tots els professionals de l'Hospital Sant Joan de Déu.

"Tots i totes temem que la paraula càncer pugui entrar a les nostres vides. He estat al costat de molts famílies, nenes i nens que han lluitat i lluiten contra aquesta merda", ha reblat.