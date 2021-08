Els alumnes es podran treure la mascareta al pati si no es barregen amb altres grups. Aquest és un dels canvis que s'introdueixen de cara al proper curs escolar respecte a les pautes de l'anterior. Els estudiants amb pauta completa no s'hauran d'aïllar encara que siguin contacte estret. "Adaptem les mesures, no les relaxem".

Així s'ha expressat el conseller d'Educació, Josep González Cambray, en roda de premsa amb el titular de Salut i la portaveu del Govern, Patrícia Plaja. Es mantindran les principals mesures, amb l'ús de la mascareta i l'organització en grups bombolla. Això sí, es permetrà l'entrada dels pares a les escoles i també l'adaptació a P3 i a P4. Aquestes mesures estaran vigents tot el primer trimestre.