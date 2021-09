El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha recordat aquest dimecres després de la reunió amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que les posicions d'un executiu i l'altre sobre la resolució del conflicte polític a Catalunya estan «molt allunyades», però les dues parts «hem coincidit que la taula de diàleg és el millor camí per avançar», i per això cal treballar «sense pressa, sense pausa, però sense terminis». Un missatge per desplaçar el marge de dos anys per al diàleg que ERC i la CUP van establir al pacte d'investidura, perquè –segons el president espanyol- «per resoldre el fons del conflicte fa falta temps».

En aquest marc, Sánchez ha rebutjat les peticions d'Aragonès sobre amnistia i autodeterminació, i ha emplaçat els equips de la taula de diàleg a obrir el debat per les qüestions «on estiguem més a prop» i «podem avançar». Ha fet aquestes manifestacions en roda de premsa després de la reunió d'una hora i 50 minuts que ha mantingut amb el president de la Generalitat a la Sala de Diputats del Palau. La trobada a porta tancada ha anat seguida d'una fotografia conjunta de les dues delegacions al Pati dels Tarongers i de la reunió de la taula de diàleg entre els dos executius, que té lloc a la sala torres Garcia i a la qual finalment han participat breument els dos presidents.

Malgrat que ha destacat la importància de la trobada, ha recordat les diferències en els plantejaments dels dos executius, perquè mentre que la proposta del Govern és l'autodeterminació i l'amnistia, «la del govern d'Espanya és l'agenda del retrobament». Ara, ha afegit, «hem de tornar al moment en què ens vam deixar d'escoltar», perquè «hi ha un punt on no estem d'acord, però n'hi ha 44 on podem avançar» i cal que «comencem pel que estem més a prop». Aquest diàleg, segons el president espanyol, necessita temps per poder aportar solucions a un conflicte que s'ha «larvat» durant els últims 10 anys. «Els problemes no van començar ahir ni acabaran demà», ha dit. Ara, segons Sánchez, «estem entossudits a recobrar afectes entre la ciutadania de Catalunya i la de la resta d'Espanya». Per aquest motiu ha emplaçat Aragonès a tenir en compte també els ciutadans catalans que no aposten per un referèndum.

En aquest marc ha admès que -malgrat la manca d'avenços- la trobada d'aquest dimecres és «important» com a mostra de «la voluntat de buscar solucions basades en el diàleg i l'acord». «Les imatges són importants des del punt de vista polític», ha dit, i «la meva presència demostra el profund respecte i estima de la societat espanyola a la catalana», perquè «són més les coses que ens uneixen que les que ens separen».

Aposta per l'agenda del retrobament

El president espanyol ha citat 'La pell de brau' de Salvador Espriu com a mostra del seu esperit: «Fes que siguin segurs els ponts del diàleg i mira de comprendre i estimar les raons i les parles dels teus fills». Com apuntava Espriu, segons Sánchez, «el govern d'Espanya ha escoltat les institucions catalanes» i les demandes que ha plantejat, que fins ara -ha recordat- només havien obtingut el silenci per part dels successius governs espanyols. La resposta, segons el president espanyol, és l'agenda del retrobament que ha lliurat a Aragonès, perquè contràriament al referèndum, que ha dit que no té cabuda al marc legal i només generaria «esquinços» a la societat catalana, aquesta agenda del retrobament assenta «les bases de la unió» i recupera uns afectes «basats en la confiança». «L'agenda aborda no només el futur polític de Catalunya, també les seves infraestructures, creixement, educació, sanitat, serveis socials i medi ambient», perquè el futur «es construeix des del present» i cal que Catalunya «recuperi una dècada perduda i lideri els grans canvis socials i econòmics que hem d'afrontar».

Dóna per bona la decisió d'Aragonès sobre Junts

Sánchez i Aragonès només han assistit breument a la taula i segons el president espanyol han deixat la metodologia de les reunions en mans de les respectives delegacions. En tot cas Sánchez ha donat per bona la decisió d'Aragonès de formar una delegació només amb consellers d'ERC per la negativa de Junts a substituir els noms que proposava que no formaven part del govern. «Des del govern d'Espanya som profundament respectuosos amb les decisions del govern de la Generalitat», ha dit Sánchez, i «la delegació és una decisió del govern de la Generalitat». Segons el president espanyol, ara «el compromís de les dues delegacions és total i rotund i obrim aquesta etapa amb esperances i energies renovades». També ha negat que en aquesta reunió hagi abordat amb Aragonès l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. Ha reiterat que els vol presentar a finals de setembre o principis d'octubre.

Sánchez avisa les elèctriques que prioritzarà «l'interès de la ciutadania davant qualsevol pressió particular»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avisat les companyies elèctriques que prioritzarà «l'interès de la ciutadania davant qualsevol pressió particular». Sánchez ha enviat «aquest missatge rotund i clar per a qui vulgui escoltar-lo» després que les empreses del sector energètic hagin amenaçat de tancar les nuclears pel pla de xoc aprovat ahir dimarts per l'executiu espanyol. El cap de l'executiu ha defensat les mesures que afecten aquestes empreses amb l'objectiu de reduir la factura de la llum de consumidors domèstics i pimes.

«Això és el que fa un govern compromès amb l'interès general», ha insistit Sánchez en roda de premsa aquest dimecres a la tarda des del Palau de la Generalitat després de reunir-se amb el president del Govern, Pere Aragonès. Sánchez ha afirmat que la retallada de beneficis extraordinaris de les elèctriques és «justa» perquè «és just que tots fem un esforç». «Nosaltres estarem al costat de la ciutadania», ha remarcat Sánchez, que ha dit que no està defensant «l'interès propi del govern, sinó el de la ciutadania que viu amb preocupació l'augment del preu de l'energia».

Sánchez «aparca» l'ampliació de l'aeroport del Prat perquè «no existeix una posició madura de la Generalitat»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que aposta per «aparcar» l'ampliació de l'aeroport del Prat perquè «no existeix una posició madura per part de la Generalitat». La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ja va anunciar la decisió de paralitzar la inversió de 1.700 milions d'euros pel posicionament del Govern, però l'executiu espanyol havia obert la porta els últims dies a seguir-ho negociant. «No hi ha novetats en aquesta qüestió», ha explicat Sánchez en roda de premsa aquest dimecres a la tarda després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb qui ha tractat l'afer encara que «no de manera molt extensa». Sánchez ha insistit que «no existeix el consens institucional tan necessari» i «imprescindible» per abordar la inversió que el govern espanyol veu «estratègica».