El Govern està treballant en una aplicació pròpia per verificar l’autenticitat del certificat covid-19 per accedir a l’oci nocturn i altres establiments o esdeveniments. El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, va explicar a RAC1 que el passaport covid-19 ja existeix i que el que s’està fent és desenvolupar una tecnologia per comprovar que les dades que hi conté són correctes i de la persona que el presenta. La persona haurà de presentar el codi QR del certificat i el DNI i l’app donarà una senyal verda o vermella que permetrà o no l’accés. L’objectiu és implantar-ho «de forma immediata». Tot i això, Puigneró va obrir la porta a poder implantar el sistema primer amb la verificació manual, cosa que podria permetre reobrir abans l’oci nocturn.

Puigneró va insistir que l’aplicació no serà per a l’usuari, sinó per a la persona que ha de permetre l’accés a un determinat lloc.

El vicepresident va assegurar que està garantida la protecció de dades i que precisament per això treballen en una aplicació pròpia. «Només has d’acreditar que estàs vacunat i que ets major d’edat, no calen més dades que aquestes, el verificador no ha de saber res més de tu», va explicar.

Tot i que el principal debat està en l’oci nocturn, Puigneró va deixar clar que aquesta aplicació no és només per aquest àmbit sinó que ha de servir per a «diferents tipus» d’establiments o esdeveniments. Puigneró no va voler aventurar dates, tot i que va assegura que la voluntat del Govern és que es posi en marxa «el més aviat possible».

«Pèrdua de temps»

D’altra banda, la patronal de l’oci nocturn, Fecasarm, veu la iniciativa del Govern com una «pèrdua innecessària de temps». Ha recordat que el sector ja fa «més d’un any» que treballa en una aplicació i ha lamentat la «manca de confiança» cap als gestors d’aquesta eina. L’entitat considera que l’aplicació que vol impulsar l’Executiu «no és tan segura» i comportarà «acumulacions» en els accessos dels locals.