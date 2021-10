Un informe dels lletrats proposa eliminar l'article 25.4 del reglament del Parlament, que fa referència a la suspensió dels drets dels diputats i diputades en cas que s'obri judici oral per un cas de corrupció. El document dels serveis jurídics, avançat per 'El Periódico' i al que ha tingut accés l'ACN, considera que aquest article "no té cap precedent ni referent al dret parlamentari" i que presenta "seriosos dubtes de constitucionalitat respecte a la presumpció d'innocència".

Laura Borràs té una causa judicial oberta per presumpte fraccionament en l'adjudicació de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Els lletrats exposen l'informe a la reunió de la Mesa però s'ha de debatre a la Comissió del Reglament.

ERC creu que l'informe fa propostes polítiques i no només tècniques

ERC creu que l'informe dels lletrats sobre la reforma del reglament del Parlament no només fa propostes tècniques sinó també polítiques. Fonts del grup parlamentari d'ERC afegeixen a l'ACN que no pertoca als lletrats portar la iniciativa política i que el debat s'ha de fer en el marc de la Comissió del Reglament.

El PSC denuncia que les propostes de l'informe "de part" i diu que Borràs "s'extralimita"

El PSC-Units ha denunciat que les propostes que inclou l'informe dels lletrats sobre la reforma del Reglament són "de part", que "no són oportunes", i ha criticat que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, "s'extralimita" en les seves funcions. La portaveu al Parlament, Alícia Romero, ha admès que el seu grup està "desconcertat" amb aquest informe i ha recordat que la iniciativa legislativa o les modificacions corresponen als grups parlamentaris. Els socialistes també denuncien que el document els va arribar a menys de 24 hores de la reunió. I han exigit a Borràs que "sigui la presidenta de tots" i "dignifiqui el Parlament, no patrimonialitzant-lo".

Romero ha recordat que, si es vol fer una modificació del reglament, s'ha de fer una ponència, conformat pels grups parlamentaris, que ho analitzaran i estudiaran. "Borràs s'extralimita en les seves funcions i no mostra respecte als grups parlamentaris, que són qui en tenen la potestat", ha afegit.

La portaveu socialista ha lamentat que la petició de la Mesa als lletrats "va més enllà" de modificacions tecnicojurídiques. "Si parléssim de llenguatge de gènere o qüestions gramaticals, no estaríem fent aquesta crítica", ha asseverat Romero.

"Aquest tipus de modificacions no es poden fer sota el paraigua d'una modificació puntual tècnica, que fan els lletrats", ha raonat Romero.

Els comuns denuncien que l'informe "està fet a mida" de Borràs

En Comú Podem ha denunciat que l'informe dels lletrats per la reforma del reglament "està fet a mida i a la carta" per a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. "Que no es compti amb nosaltres, no donarem suport a una reforma del Reglament en benefici propi", ha etzibat el portaveu dels comuns a la cambra, David Cid. El diputat ha dit que estan d'acord en millorar el Parlament, però en cap cas "per la porta del darrere" ni "vinculada a un cas concret". Així, ECP no avalarà "rebaixar" l'exigència en la lluita contra la corrupció amb l'eliminació de l'article 25.4 del Reglament. Cid ha emplaçat Borràs a "deixar" d'utilitzar la cambra "com casa seva": "Només fa falta que posi la seva fotografia a la façana, al costat de l'escut".

"Els lletrats poden fer un informe i poden suggerir, però és estrany que de manera reiterada, qüestions que són polítiques es facin a través de propostes tècniques", ha argumentat Cid.

Ciutadans denuncia que l'informe vol modificar el reglament "a la mida" de la causa judicial de Borràs

Ciutadans ha denunciat que les propostes que inclou l'informe dels lletrats per modificar el reglament del Parlament estan fetes "a la mida" dels "problemes judicials" de la presidenta de la cambra catalana, Laura Borràs. Ho ha dit el líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, qui ha insistit que la proposta planteja "treure la paraula corrupció" per tal que Borràs "s'aferri a l'escó de diputada". "Com que no es pot esborrar el delicte, s'esborra el reglament", ha subratllat Carrizosa, en relació amb la causa judicial que Borràs té oberta per presumpte fraccionament en l'adjudicació de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Carrizosa ha dit que Borràs "té molta pressa" per si se li obre judici oral.