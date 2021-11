Després del col·lapse de l'aplicació i de la pàgina web de 'La Meva Salut', demanar hora o consultar resultats en aquest servei de la Generalitat és complicat. Tanmateix, encara que no et permet descarregar el certificat covid, hi ha una manera d'evitar la cua virtual a la qual et dirigeix 'La Meva Salut' cada cop que hi intentes accedir.

Per a accedir-hi, només has d'entrar a la pàgina web de 'La Meva Salut' de CatSalut i accedir a l'apartat 'Regenerar la meva contrasenya'.

En la nova pestanya, on se t'ofereix regenerar la contrasenya has d'escollir l'opció 'Tornar', d'aquesta manera accediràs a la pestanya d'inici del servidor.

Seguidament, només has de seleccionar si vols entrar amb el certificat digital o bé amb la contrasenya i facilitar les teves dades. Un cop fet això ja et trobaràs a la pàgina principal del teu perfil de 'La Meva Salut'.

A l'interior no podràs descarregar-te el certificat covid perquè l'accés està saturat. D'altra banda, aquest mètode alternatiu et permet descarregar el justificant de vacunació covid així com fer tràmits de consultes, demanar hora al metge o bé veure els informes mèdics.

Aquest pas a pas només funciona si s'accedeix a través de la web de 'La Meva Salut' i no per l'aplicació, ja que en obrir-la se't deriva directament a la cua virtual d'espera per poder accedir.