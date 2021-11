El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha anunciat aquest dilluns que en les properes hores se seqüenciaran els positius de dos viatgers procedents de Sud-àfrica que estan a l'aeroport del Prat per comprovar si són de la variant òmicron. Han arribat a Catalunya via Alemanya i han donat positiu al test d'antigen ràpid. Argimon ha explicat que els resultats es coneixeran dimarts. El conseller ha recordat que no hi ha evidències "fefaents" que aquesta variant sigui "més transmissible", i ha remarcat que l'augment d'ingressos a Sud-àfrica encara no se sap si és perquè la variant és més severa o perquè simplement hi ha més casos.

Argimon ha demanat "paciència" fins que hi hagi certeses a l'entorn de la variant òmicron, i mentrestant que hi hagi molt "cribratge". El conseller també ha recordat que la mascareta és "cabdal" per prevenir aquesta i qualsevol altra variant del virus, així com la ventilació.

En tot cas, i davant la possibilitat que la variant òmicron comenci a ser present a Catalunya -un extrem que el conseller ha admès que tard o d'hora passarà- Argimon ha explicat que l'executiu no té previstes ara com ara noves mesures restrictives.