Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit aquest divendres a la tarda l'incendi en una nau industrial de l'Arboç (Baix Penedès), que ha causat 13 ferits, tres dels quals greus. A les 11.02 hores els Bombers han rebut l'avís d'una explosió a una empresa de reciclatge situada al número 12 del carrer Tallers del polígon Foix de l'Arboç. Quan han arribat els efectius dels Bombers al lloc, hi havia un incendi totalment desenvolupat. Ha cremat completament una nau on hi havia productes inflamables (olis, dissolvents i material divers) i n'ha col·lapsat part de la coberta. Com a conseqüència, també han resultat afectats tres remolcs de camió i una cisterna buits, sense tractora, que estaven al solar del costat. A més, també han patit danys 6 cotxes que estaven aparcats al carrer del davant.

Tretze ferits en una explosió en una empresa de residus químics a l'Arboç El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha desplaçat al lloc de l'incendi deu unitats terrestres, dos helicòpters medicalitzats i tres unitats de logística. Ha assistit a 13 persones: tres han resultat ferides greus i les ha evacuat en helicòpter a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona; una altra estava ferida menys greu i l'ha evacuat a l'hospital del Vendrell; i, les altres 9 estaven lleus i les ha donat d'alta mèdica in situ. Per l'extinció de l'incendi, els Bombers de la Generalitat han activat 17 dotacions (dues autoescales, 8 vehicles d'aigua, 4 vehicles lleugers i de comandament i el Grup Operatiu de Suport GROS). Un cop han acordonat i demanat l'evacuació de la zona, han iniciat les tasques d'extinció establint dos sectors de treball. Al voltant de les 14.00 hores, els efectius han pogut donar per controlat l'incendi. Efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local han tallat l'accés al polígon, i, preventivament, han desallotjat les persones de les naus properes a la sinistrada.