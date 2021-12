El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha atès la petició d’una família perquè el seu fill, un alumne de P-5, rebi més educació en castellà i, mentre dicta sentència, ha decretat mesures cautelars perquè el col·legi al qual assisteix el nen, l’escola Turó del Drac de Canet de Mar, imparteixi en castellà el 25% de les classes del grup d’aquest alumne. La mesura es va donar a conèixer ahir i és un més dels 80 processos judicials oberts per famílies des del 2005 a Catalunya. Són 80 alumnes de 16 anys, segons dades del departament d’Educació, un 0,0003% del total d’estudiants catalans.

En aquest cas, la família demanava un 50% de l’educació en castellà, però el TSJC se cenyeix als posicionaments anteriors i la limita al 25%. La secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, va explicar que, com en casos anteriors, Inspecció elaborarà un pla per aplicar aquestes mesures cautelars que després es traslladaran al centre. Està previst que les mesures es comencin a aplicar quan es reprenguin les classes després del pont festiu. Gomà va valorar positivament el fet que algunes de les famílies els fills de les quals comparteixen classe amb el nen hagin «alçat la veu» per expressar la seva protesta.