El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, vol que la destitució del major Trapero porti "nous lideratges" als Mossos d'Esquadra. Ho ha dit aquest dilluns juntament amb el nou comissari en cap del cos, Josep Maria Estela, assegurant que cal "aprofundir" en el rejoveniment i la proximitat. Tot i això, ha deixat clar que no ha tingut cap tipus de desavinença amb Trapero, i ha afegit que la seva confiança resta intacte. D'altra banda, Estela ha incidit en alguns dels objectius d'aquesta nova etapa, com un reforç del "model de proximitat", així com un major "treball en equip". També ha subratllat que cal estar atents als "canvis de la societat", posant l'accent en el talent femení.