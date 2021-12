Catalunya torna a les restriccions de l’època més dura de la pandèmia. La velocitat que està prenent la sisena ona del covid i la relaxació (massa habitual) de les mesures mínimes de seguretat van conduir ahir a la Generalitat a anunciar ahir el tancament de l’oci nocturn, la limitació d’aforaments en bars i restaurants al 50% a l’interior (les terrasses seguiran al 100%) i un toc de queda d’1 a 6 de la matinada. Les mesures entraran en vigor, previsiblement, aquest dijous a la nit.

A més, el Govern de la Generalitat ha establert un límit de 10 persones en les trobades en interiors i exteriors i una reducció de l’aforament al 70% en el comerç, l’esport federat, els gimnasos i la cultura. Aquestes restriccions, que són pràcticament totes les propostes pel comitè científic assessor del covid-19 a Catalunya, requereixen de l’aprovació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), però el Govern estima que entraran en vigor la nit del dijous al divendres. La resolució tindrà un vigència, en principi, de 15 dies, però el Govern no descarta que s’allargui més temps si la situació epidemiològica així ho requereix.

Així, queden suspeses les grans festes de Nit de cap d’any, encara que no les cavalcades de Reis. Tampoc es veuen afectades les escoles ni les universitats, ni les visites en els geriàtrics. «Si no, ens morirem de tristesa», va valorar ahir el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.

Però, a més, la Generalitat reforçarà el teletreball entre els seus empleats públics i augmentarà fins a quatre i cinc dies hàbils d’ocupació des de casa. Actualment, els funcionaris i el personal laboral podien treballar dos dies en remot i tres en l’oficina. Es tracta d’una mesura que pretén reduir la mobilitat.

Alguns departaments de l’administració ja van rebre divendres passat una circular conforme passaven a teletrabajar de manera preferencial els cinc dies de la setmana, informa Gabriel Ubieto. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va anunciar el reforç del teletreball entre els funcionaris i aquesta setmana està prevista una reunió amb els sindicats per a formalitzar l’increment de la modalitat de teletreball i els departaments afectats.

L’oci nocturn ho impunarà

Les patronals de la restauració i l’oci nocturn han reaccionat amb indignació a les noves restriccions que proposa el Govern per frenar l’avenç de la pandèmia. En declaracions a l’ACN, Joaquim Boadas, president de Fecasarm, ha anunciat que l’entitat impugnarà les decisions i que demanarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que dicti mesures cautelaríssimes perquè no s’apliquin mentre resol el litigi. De la seva banda, Fernando Martínez, secretari general de Fecalon, ha lamentat a Catalunya Ràdio que no s’hagi pensat en altres mesures que al seu parer serien més efectives, com ara tancar els col·legis o confinar quinze dies tota la població.

Boadas afirma, a més, que les mesures s’han pres en funció d’una «alarma que no existeix», i ha subratllat que la Incidència Acumulada dels darrers 14 dies mostra que els contagis es donen, principalment, entre els menors de 15 anys, «que no són target principal ni de restauració ni d’oci en horari nocturn». També ha apel·lat al fet que la taxa de vacunació supera «un 10%» la de països com Alemanya o a que a les UCI, 9 de cada 10 pacients ingressats per covid no estan vacunats. Per tant, i al seu parer, les dades «no justifiquen aquestes mesures tan dràstiques».

Cinemes i sales de concerts

El president del Gremi de Cinemes de Catalunya, Camilo Tarrazón, ha manifestat que la intenció del Govern de reduir l’aforament en cultura al 70% és «una mesura dura» que tindrà un «perjudici important» pel sector, ja que arriba en una època de gran afluència a les activitats culturals com és el Nadal. Tot i això, Tarrazón ha admès que si el Govern ha decidit tirar-ho endavant és perquè creuen que «és necessari». En aquest context i a l’espera de conèixer «la lletra petita» de les mesures, ha demanat, en declaracions a l’ACN, el salconduit cultural i que es respectin les vendes anticipades per a les funcions. També ha reclamat al Govern que acompanyi el sector cultural per a fer front a «les dificultats que aquestes mesures comportaran».

Tarrazón ha manifestat que la decisió del Govern s’ha de posar dins el context de la situació sanitària i ha demanat que de la mateixa manera que el sector cultural acompanyarà l’executiu català en aquestes mesures «sent respectuós», el Govern també acompanyin el sector cultural amb «totes les dificultats que aquestes mesures comportaran».

«Enuig», «sorpresa» i «decepció» a les sales de concerts després de l’anunci del Govern de retornar a restriccions per lluitar contra la covid-19 que passarien per tancar l’oci nocturn i limitar l’aforament al 70% a la cultura, entre altres. El president de l’ASACC i gerent de Razzmatzz, Lluís Torrents, ha dit que «esperaven» mesures de «tancament general» però no pas les anunciades per l’executiu, i que al seu entendre només afecten «un sector petit de la població» que a més és majoritàriament jove i «menys vulnerable» davant del virus. Torrents avisa a més que, com anteriorment, la població jove «buscarà la forma clandestina i sense control» per divertir-se de nit.