Catalunya ha simplificat el sistema de baixes i altes per covid-19 amb l’objectiu d’alleujar els centres d’atenció primària (CAP), que estan saturats a causa de l’ingent nombre de contagis d’aquesta sisena onada pandèmica en què la variant òmicron, més contagiosa, ja és la dominant. La Conselleria de Salut fa una crida als contagiats de covid-19 que presentin símptomes lleus a no acudir als centres de salut.

Així, des d’ahir, les persones que necessitin una baixa perquè tenen coronavirus i no poden teletreballar podran tramitar-la a través d’una farmàcia adherida al programa TAR o obrint una e-consulta a través de La Meva Salut o citasalut.gencat.cat. Com a últim recurs, la persona podrà trucar al CAP o al 061 i demanar la baixa. A més, la novetat presentada ahir per la conselleria és que, des del moment en què l’usuari tramita la baixa, rebrà una alta diferida per a set dies després.