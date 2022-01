Tres persones han mort i tres més han resultat ferides de diversa consideració en un accident múltiple entre un camió i quatre cotxes que hi ha hagut aquest dilluns a l'autopista AP-7, al seu pas per Barberà del Vallès (Vallès Occidental), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). El sinistre ha tingut lloc poc abans de les tres de la tarda, al quilòmetre 148 de la via en sentit Tarragona. Un dels turismes implicats en el sinistre s'ha incendiat. Les víctimes mortals són el conductor del cotxe cremat i els dos passatgers posteriors d'un dels altres turismes. Pel que fa als tres ferits, han estat traslladats a l'hospital de Terrassa.

Arran de la incidència s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i sis ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquestes víctimes, són 10 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons les dades provisionals que aporta el Servei Català de Trànsit.