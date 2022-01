Nit dura avui pels veïns de #RamblaBadal a #LaBordeta. L'incendi ha estat extingit per @BCN_Bombers sense q hi hagi veïns ferits de gravetat. No obstant, hem de lamentar la mort dels animals q hi havia a la botiga. Un comerç molt estimat al barri. S'estan investigant les causes. https://t.co/7hBbETfz8X