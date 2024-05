La Fira de Sant Isidre arriba a Solsona el cap de setmana

Aquest cap de setmana Solsona es convertirà un any més en l’epicentre del sector agrícola i ramader de la Catalunya interior amb la seva característica Fira de Sant Isidre. Més de 150 expositors, amb les seves extenses mostres de bestiar i exhibicions de tractors i maquinària agrícola d’època, ompliran el centre de la capital del Solsonès durant aquests 11 i 12 de maig. Com a novetat i coincidint amb les reivindicacions recents del sector, aquest any s’habilitarà un nou espai de debat en què participaran professionals del sector de la mateixa comarca per compartir reflexions i les dificultats a què s’han d’enfrontar en el seu dia a dia.

Mantenint la seva essència més pura, però renovant alguns aspectes als nous temps, és com s’ha dissenyat el programa d’aquest any, que té en compte tots els públics. A part dels seus elements més característics, com la presència de bestiar boví, equí, oví i cabrú, la mostra d’artesania i l’exposició de tractors i maquinària agrícola, hi haurà també propostes, més de 40, d’espais gastronòmics, tallers, espectacles de música i dansa, exposicions i el Bestiari Fest, per gaudir d’un ambient festiu nocturn.

Any rere any, la fira ha anat creixent cada vegada més, en nombre d’expositors, activitats i espai que ocupa. Com va esmentar el president del certamen, Joan Codina, es tracta de la fira que més caps de bestiar reuneix de les comarques de Lleida i la tercera de Catalunya, i aquest any s’estendrà en una àrea total de 40.000 metres quadrats. Actualment, després de 71 anys de tradició, el certamen ja s’ha convertit en una indiscutible plataforma de promoció del territori i una mostra fidel del caràcter més pur de la comarca.

Aquest esdeveniment té lloc en un municipi eminentment rural, un factor que el distingeix i contribueix a potenciar el caràcter de la fira. Per confeccionar-ne el programa, els organitzadors han mirat de seleccionar una àmplia varietat d’activitats com una fórmula d’oci familiar, també amb atractives activitats infantils combinades amb actuacions lúdiques per a adults. Un altre àmbit que cada any pren més importància són les mostres automobilístiques, no només de tractors, sinó també de cotxes japonesos, clàssics i motos antigues, durant les dues jornades del certamen.