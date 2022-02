Era un secret de domini públic, mal dissimulat amb allò que les converses eren «discretes», però, finalment, Pere Aragonès ha posat lletra a la melodia que recorria tots els partits polítics. La taula de diàleg i negociació està «bloquejada». No va ser un simple anunci. L’escenari elegit, una conferència a la Sala Oval del MNAC, amb motiu del primer aniversari de la seva victòria sobre la postconvergència, i la duresa de les qualificacions cap al Govern i, implícitament, Pedro Sánchez, denoten la voluntat del president de sacsejar un tauler on les peces es mouen molt lentament. O no es mouen. I una advertència: «Espanya es dirigeix cap a l’autoritarisme si no resol el conflicte català», va assenyalar a l’inici de la seva intervenció, emparant-se en els resultats de la vigília a Castella i Lleó.

«Hem de compartir amb tothom que el procés de negociació viu un moment de dificultat per la poca valentia del Govern, que es nega a fer una proposta política per a Catalunya», va dir Aragonès com a explicació. Davant d’això, va tornar a advertir que «mantenint aquest bloqueig i aquest immobilisme, sense la valentia de resoldre el conflicte, el Govern estarà obrint la porta a la dreta i a l’extrema dreta». I si això passa, no es podrà culpar l’independentisme, sinó aquells que, va defensar, «ni respecten ni accepten els grans consensos de Catalunya i que han estat més pendents de no enfadar la dreta que d’atendre els grans problemes de fons».

Societat cansada

L’independentisme, va assenyalar, no és «una febre alta, és una qüestió estructural» i és una conseqüència del «cansament de la societat catalana d’intentar transformar un Estat que no vol ser transformat». Per això «cada vegada som més els que defensem la independència com a caixa d’eines per construir el país que volem», va afegir.

I com actuar, segons el president? «El Govern no es mourà per voluntat pròpia. Es mourà per la nostra fortalesa», va dir per reclamar una acció «més generosa, més unitària i més cohesionada» entre les forces independentistes. L’objectiu és «forçar el Govern a moure’s i que comenci a traslladar propostes que afrontin l’arrel del problema». El Govern ha d’encarar el problema català com «li exigeix el Consell d’Europa», començant per «retirar les causes contra Carles Puigdemont» i la resta de residents a l’estranger.

Aragonès, que va dir que la persistència del bloqueig per part de l’Estat no comportarà que la part catalana es quedi «amb els braços plegats», va fer una crida a la mobilització popular en defensa dels grans consensos que van des de la llengua a l’autodeterminació. I perquè aquesta mobilització sigui poderosa, cal que sigui unitària. «És hora d’escoltar-nos i que deixem de mirar-nos de reüll», va assenyalar Aragonès.

«Es pot discutir el quan i el com. Però el que no podem acceptar com a resposta és que mai, mai no hi haurà una via democràtica perquè els catalans decideixin el seu futur», va asseverar.