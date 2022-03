Després de rebre els escrits d’acusació de la fiscalia i de Vox, que exerceix l’acusació popular, la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret va acordar ahir obrir el judici oral contra l’actual conseller d’Empresa i expresident del Parlament, Roger Torrent, per haver permès la tramitació a la cambra catalana de dues resolucions a favor del dret d’autodeterminació i en contra de la Monarquia, eludint els mandats del Tribunal Constitucional (TC). També seran jutjats pel mateix els seus excompanys a la Mesa del Parlament Josep Costa (JxCat), Eusebi Campdepadrós (JxCat) i Adriana Delgado (ERC). L’alt tribunal sosté que els fets podrien ser constitutius d’un delicte de desobediència greu.

Advertències

La fiscalia reclama un any i vuit mesos d’inhabilitació i multa de 30.000 euros per a Torrent, Costa i Campdepadrós (JxCat), mentre que per a Delgado demana un any i quatre mesos i una multa de 24.000 euros perquè només va participar en una sola de les tramitacions. L’acusació pública diu que Torrent, Campdepadrós i Costa, «sent coneixedors del contingut i les advertències» del Tribunal Constitucional de dies anteriors, «i malgrat l’oposició de la resta dels membres de la Mesa» i l’avís del secretari general de la cambra, van acceptar a l’octubre del 2019 tramitar dues resolucions sobre la Monarquia i el dret a l’autodeterminació, aprovades el novembre d’aquell any pels membres del Parlament. Aquestes resolucions van ser tramitades poc després de la sentència del procés contra dirigents independentistes.

Els fiscals destaquen que, dies abans de l’aprovació, els quatre imputats van desestimar les peticions de reconsideració que van ser efectuades per grups de l’oposició i van «ratificar» l’admissió a tràmit dels textos. Torrent, tenint coneixement de la impugnació per part de l’executiu central i sabent que el Constitucional acordaria de forma immediata la suspensió de la tramitació de la moció, va decidir modificar l’hora de l’inici del ple, argumenta l’acusació.