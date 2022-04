Superat el primer any des de les eleccions catalanes i camí del primer aniversari de la investidura de Pere Aragonès, la disputa entre el PSC i ERC pel liderat es manté intacta. Segons el primer baròmetre del 2022 del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat, socialistes i republicans repetirien l’empat tècnic si ara se celebressin comicis autonòmics, mentre que Junts seria la força més perjudicada en perdre mitja dotzena d’escons.

El PSC obtindria entre 34 i 39 diputats (avui en té 33), mentre que ERC es mouria en una forquilla de 33 a 38 escons (ara en té 33). Junts, que actualment té 32 parlamentaris, retrocediria fins als 23-28. L’extrema dreta de Vox es mantindria com a quarta força amb entre 9 i 12 escons, seguit per la CUP (8-11), En Comú Podem (6-10), el PP (6-8), i Ciutadans no tindria garantida la seva representació al Parlament perquè obtindria entre 0 i 4 diputats. L’empat entre el PSC i ERC es reproduiria en unes hipotètiques eleccions generals, que s’han de celebrar a finals del 2023.

Aquest treball de camp es va efectuar, a partir de 2.000 entrevistes, de l’1 al 28 de març, motiu pel qual va coincidir de ple amb el malestar i les vagues en alguns sectors socials, com el transport i l’educació, derivat de les conseqüències de la guerra que es viu a Ucraïna i del nou calendari escolar proposat per l’Executiu català.

El primer baròmetre de l’any del CEO manté la balança independentista decantada del costat del «no»: el 48% dels catalans hi votarien en contra i el 44%, a favor. En una nova pregunta del CEO sobre les «actituds davant de la independència», hi ha un empat en el 30% entre els independentistes que aposten per una via pactada per resoldre el conflicte i els no independentistes que també defensen buscar l’acord. Només un 11% són partidaris de la via unilateral.