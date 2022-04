La Fiscalia Anticorrupció avala ara que la Generalitat exerceixi l’acusació particular en el cas Triacom de finançament il·legal de Convergència Democràtica (CDC), segons l’escrit remès al jutge de l’Audiència Nacional que instrueix el procediment judicial. El fiscal José Grinda demana, per tant, l’estimació del recurs presentat per l’executiu català contra la denegació d’aquesta petició davant de la possibilitat que hi hagi un perjudici per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), ja que presumptament la productora audiovisual Triacom va vendre programes a TV-3 molt per sobre dels costos de producció.

El fiscal admet en el seu escrit que en el recurs presentat per la Generalitat es rebaten les consideracions que van portar a oposar-se al principi que el Govern català exercís l’acusació en el cas Triacom, una peça separada del cas 3% sobre el presumpte pagament de comissions a CDC per part de diverses empreses a canvi de serveis i obres públiques. El ministeri públic pensa que a l’adscripció de la CCMA a la Generalitat mateixa s’afegeix la legitimació «material» pels perjudicis econòmics. El propi Pere Aragonès va ordenar a la Generalitat que exercís l’acusació.