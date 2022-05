L’expresident del Barça Sandro Rosell continua treballant en la seva possible candidatura a l’alcaldia de Barcelona, per a les municipals del 2023. L’abril passat, fonts pròximes van explicar a EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que Rosell tenia «diversos noms coneguts que estan disposats a acompanyar-lo en aquesta aventura». Un podria ser el de l’exmajor dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, segons ha avançat aquest dilluns ‘El Mundo’.

Segons aquest diari, Rosell vol incorporar Trapero en la seva candidatura per donar resposta a una de les «principals preocupacions» dels barcelonins: la inseguretat. No obstant, encara caldrà esperar per confirmar si l’agent accepta aquesta proposició.

Actualment, Josep Lluís Trapero dirigeix la Divisió d’Avaluació de Serveis (DAS) dels Mossos, un lloc que el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, li va oferir després de destituir-lo sobtadament l’any passat. La DAS és l’organisme intern que s’encarrega d’analitzar i avaluar els dispositius policials a fi d’extreure’n conclusions i no repetir errors o obstinar-se en els encerts.

Candidatura «transgressora»

Rosell té un projecte amb què busca posar fi al «sempre el mateix» de la política partidista, segons van informar fonts de l’entorn de Rosell a EL PERIÓDICO. Tant és així, que el seu objectiu és mantenir-se lluny de «qualsevol ideologia o partit polític», per pensar només en la ciutat de Barcelona i intentar desbancar Ada Colau, que el 2023 complirà vuit anys en el seu càrrec d’alcaldessa.

Per tant, quedaria descartada la possibilitat que Rosell s’integrés a Centrem, la llista que encapçala Àngels Chacón després de deixar el PDECat, malgrat que tots dos han mantingut reunions.