L'expresident del Futbol Club Barcelona Sandro Rosell ha reiterat aquest dimecres que l'empresonament preventiu de dos anys que va patir des del 2017, en una causa per la qual finalment va ser absolt, «ocultava interessos foscos de naturalesa política i/o econòmica de terceres persones interessades a perjudicar-lo». Rosell s'ha expressat així a través dels seus advocats després que 'El Periódico', del mateix grup editorial que Diari de Girona, hagi publicat avui l'existència d'una investigació de l'excomissari José Manuel Villarejo i persones del seu entorn a l'origen de les imputacions que van motivar l'ordre judicial de presó. Rosell celebra aquestes publicacions que, subratlla, «desvirtuen la tesi que la presó va ser deguda a un desafortunat error de criteri judicial».

En tot cas, l'expresident del Barça adverteix que queden «molts interrogants per resoldre», com ara si Villarejo «i la policia patriòtica» van rebre diners de particulars per investigar-lo, al marge de fer-ho «en el marc de l'Operació Catalunya». També es pregunta quina era la relació de l'excomissari amb els agents de l'FBI que van gestionar les comissions rogatòries remeses des dels EUA a Espanya, o per què es va paralitzar la investigació que afectava un altre empresari mentre es reactivava la que l'afectava a ell, que va acabar amb l'ordre de presó dictada per la jutgessa Carmen Lamela.

Per això, Rosell i la seva defensa es pregunten si Villarejo va aconseguir influir en la Fiscalia i en els òrgans judicials que van dictar «la prolongada, injusta i inaudita presó preventiva per un tema que no afectava Espanya per a res». Finalment, l'expresident anuncia que els seus lletrats estudien les informacions publicades per «valorar la conveniència d'iniciar accions judicials» per «aclarir i sancionar les greus irregularitats» que el van dur als dos anys de presó preventiva. En el moment de ser alliberat Rosell va anunciar que havia presentat una demanda perquè l'Estat l'indemnitzi pels dos anys passats a la presó. Segons ha pogut saber l'ACN, fins al moment se li han ofert 18.000 euros de compensació, per bé que ell en demana 28 milions. És molt probable, doncs, que el litigi acabi arribant a judici.