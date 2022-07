L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha denegat la llicència d'activitat al Barcelona Beach Festival (BBF) un dia abans que comencés. Segons ha informat el consistori en un comunicat, el festival no ha aconseguit acreditar que compta amb l'informe preceptiu dels Bombers de la Generalitat. L'empresa promotora del festival, Live Nation, va presentar la documentació necessària per sol·licitar l'informe vinculant de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat fora de termini, el 22 de juny. L'ajuntament recorda que la llei estableix que el document s'ha de presentar com a màxim 15 dies hàbils abans de l'inici de l'activitat. Per tant, aquest document s'hauria d'haver presentat com a màxim el 10 de juny.

El consistori recorda en el seu comunicat que, amb la voluntat que es pogués celebrar la setena edició del BBF, va fer la petició de l'informe al departament de la Generalitat, que finalment l'ha denegat. Per aquesta raó, l'Ajuntament de Sant Adrià, per complir la normativa i garantir la seguretat, no pot atorgar, assegura, la llicència d'activitat d'aquest any.