L'aeroport de Sabadell ha viscut un nou ensurt aquest diumenge per una fumerola en un contenidor a la zona on aquest dissabte es va declarar un incendi. Protecció Civil ha informat que s'havia activat la prealerta del pla AEROCAT i que l'aeroport estava inoperatiu. Els Bombers de la Generalitat han explicat que ho han apagat els propis bombers de l'aeròdrom i que la seva dotació activada no ha hagut d'actuar ja que en arribar a l'incendi estava resolt.

Un espectacular incendi causa importants danys a l’aeroport de Sabadell L'ensurt arriba després que aquest dissabte un foc en una zona de vegetació i horts propera a l'aeroport acabés afectant quatre mòduls, un transformador i les instal·lacions d'una aerolínia. També es va haver de tancar l'aeròdrom.